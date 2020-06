Spesa a domicilio: tutte le informazioni ed i numeri utili

Il settore delle consegne a domicilio è in netta espansione. Di fianco agli acquisti online da colossi quali Amazon ed ebay, infatti, una galassia di piccoli esercizi commerciali hanno investito per poter vendere i propri prodotti in tutto il mondo con pochi semplici click. Anche il commercio di vicinato, però, si è attrezzato per queste nuove forme di acquisto consentendo ai propri clienti di fare la spesa comodamente da casa consegnandola ad orari stabiliti.

Le esigenze

La possibilità di consegnare a casa la spesa, farmaci ed altri beni di prima necessità viene incontro a tutte quelle persone che, per diverse motivazioni (anziani, lavoratori, ecc.), non riescono a recarsi quotidianamente presso gli esercizi di vicinato.

I negozi

Un primo elenco di negozi che hanno proposto la spesa a domicilio durante l'emergenza covid-19, è raggiungibile cliccando qui>>>Aziende.

In molti, però, hanno da tempo attivato questa possibilità. Basti pensare ai tanti supermercati che offrono questo servizio ma anche ai piccoli negozi che permettono alla loro clientela di fare la spesa semplicemente alzando il telefono.

Per quanto riguarda i farmaci, Federfarma e Croce Rossa Italiana, offrono un servizio di consegna a domicilio per le persone non autosufficienti o gli anziani con più di 65 anni.