Prezzi case a Salerno: le quotazioni stabili. La mappa zona per zona

I prezzi delle case a Salerno, rispetto ad altre città simili, sono mediamente alti ma estremamente variabili tra zona e zona. Non è facile, quindi, rendersi conto se il prezzo per un determinato appartamento sia giusto, alto o basso.

Fermo restando che, come si suol dire, è il mercato che fa il prezzo, oltre che rivolgersi a professionisti del settore, uno strumento utile per avere un'idea dei prezzi delle case in una determinata zona è dato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Tra i servizi forniti dall'Agenzia, infatti, ci sono le quotazioni del mercato immobiliare. Con una rapida ricerca si può comprendere quali siano i prezzi medi di un'abitazione in una determinata zona.

Le zone

Secondo l'Agenzia, quindi, Salerno è divisa in 16 zone omogenee per quotazioni immobiliari: tre centrali, tre semicentrali, cinque periferiche, tre suburbane e due extraurbane.

Le quotazioni più alte appartengono alla zona B10 (lungomare Trieste, piazza Vittorio Veneto, piazza Borsellino e Trincerone) dove le quotazioni delle abitazioni vanno da un minimo di 2.750€ ad un massimo di 3.900€ al metro quadrato. Le abitazioni di tipo economico, nella stessa zona, costano tra i 2.500€ ed i 3.500€ al metro quadrato.

Le quotazioni pià basse, imvece, appartengono alle zone extraurbane dove il prezzo minimo di una casa si aggira tra i 870€ ed i 1350€ euro al metro quadrato.

Il servizio dell'Agenzia delle Entrare è raggiungibile cliccando qui