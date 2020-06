Dove richiedere i certificati per l'edilizia privata

Quando si è in procinto di affrontare dei lavori edilizi, può subentrare la difficoltà di rapportarsi con le amministrazioni pubbliche. A volte l'idea di affrontare i passaggi burocratici frenano anche i cittadini più intraprendenti. Di fianco al SUAP, nato per supportare le attività produttive, è nato anche il SUE (Sportello Unico per l'Edilizia).

Chi deve rivolgersi al SUE?

Allo sportello possono rivolgersi tutti i cittadini che intendano realizzare un intervento edilizio sul territorio del Comune di Salerno, o che intendano richiedere certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni sui provvedimenti a carattere urbanistico.

Quali sono i compiti del SUE?

Lo Sportello Unico per l'Edilizia nasce come strumento mediante il quale l'Amministrazione Comunale cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o di segnalazioni certificate di inizio attività.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia, pertanto, provvede:

a svolgere tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001;

a curare gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi - ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 07/08/1990 n. 241 - degli atti di assenso, comunque denominati, necessari al fine della realizzazione dell'intervento edilizio;

al rilascio dei permessi di costruire, nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.

Dov'è il SUE?

Lo Sportello di Salerno ha sede presso Palazzo di Città in via Roma. Riceve il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle 17,30.

