Come richiedere la Carta d'Identità Elettronica a Salerno

Dal primo gennaio 2018 il Comune di Salerno, come quasi tutti gli enti locali, emette esclusivamente le Carte d'Identità Elettroniche (CIE) mandando definitivamente in pensione quelle cartacee che sono, in ogni caso, valide fino a scadenza. Il costo della nuova Carta d'Identità è di 22 euro e 21 centesimi, e si può richiedere presso gli uffici comunali dell'anagrafe di via Picarielli e dello stadio Vestuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A che serve la CIE

La nuova Carta d'Identità integra, all'interno del chip, anche i dati biometrici dell'individuo, diverse certificazioni ministeriali ed anche il Codice Fiscale. Dovrebbe, poi, abilitare anche a determinati servizi nazionali on line tramite lo Spid. Anche in questo caso, al momento della domanda per il nuovo documento, si può dichiarare la propria volontà alla donazione degli organi. Tale volontà può essere, in ogni modo, sempre cambiata con una nuova dichiarazioni. La CIE ha durata di 3 anni per i bambini sotto i 3 anni, 5 anni per i minori di 18 anni e 10 anni per i maggiorenni.