Pubblicazioni di matrimonio: come si chiedono a Salerno

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non è necessaria la autenticazione della firma.

Matrimoni - Pubblicazioni

Esistono 3 tipi di matrimonio riconosciuti dallo Stato italiano:

- Il matrimonio civile

- Il matrimonio religioso di rito cattolico (concordatario)

- Il matrimonio religioso di rito non cattolico (acattolico).



Per tutti è necessario che le pubblicazioni siano affisse negli uffici comunali per 8 giorni. Dopo 3 giorni ed entro 6 mesi il matrimonio può essere celebrato.

I futuri coniugi possono scegliere il regime di comunione o di separazione dei beni all’atto della celebrazione del matrimonio.



Cosa occorre



Matrimonio civile

- Autocertificazione di nascita, residenza stato libero e cittadinanza

- Per i vedovi, i divorziati e gli stranieri occorrono documentazioni integrative

Regolamento comunale sulla celebrazione dei matrimoni civili

NOTA:

Le tariffe del Regolamento sono state adeguate con Deliberazione della Giunta Municipale n. 944 del 30/11/2012 e sono le seguenti: Nuove tariffe per celebrazione Matrimoni civili

I luoghi dove poter celebrare il Matrimonio civile sono, attualmente:

Sala Matrimoni presso Sede Servizi Demografici; Sala del Gonfalone Palazzo di Città; Salone dei Marmi Palazzo di Città; Villa Carrara Altri locali idonei di proprietà comunale e/o in concessione deputati, con atto della Giunta Comunale, ad Ufficio Distaccato di Stato Civile con carattere di continuità (Attualmente sono autorizzati "La Tenuta dei Normanni" " LLOYD'S BAIA HOTEL" e "CASTELLO ARECHI" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Matrimonio Religioso cattolico

Richiesta di pubblicazione del parroco



Matrimonio religioso acattolico

Chiedere informazioni all’ufficio di Stato Civile del Comune.



N.B. Per le pubblicazioni di matrimonio occorre concordare un appuntamento.



Quanto costa

Il servizio è gratuito



Dove

Ufficio Matrimoni della sede centrale di via Domenico Vietri, 8, oppure presso le Unità periferiche, solo per i matrimoni concordatari.



Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00.



Informazioni telefoniche e Contatti e-mail

Mauro Ciro 089 – 665119 matrimoni@comune.salerno.it

Russo Mario 089 – 665160 m.russo@comune.salerno.it