Certificato di morte: tutte le informazioni utili del comune di Salerno

Dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Informazioni preliminari

Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non è necessaria la autenticazione della firma.



MORTE - DENUNCIA

Entro 24 ore dalla morte di una persona va presentata la denuncia di decesso. L’autorizzazione al seppellimento viene rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile dopo 24 ore dal decesso. La dichiarazione di morte è resa da un parente o da un convivente del deceduto o da persona informata dell’accaduto

Cosa occorre

Documento di riconoscimento valido della persona che denuncia il decesso;

Scheda ISTAT di morte (rilasciata dalla direzione di ospedali, ospizi, strutture pubbliche, o dal medico che ha constatato il decesso.)

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Dove

All’Ufficio di Stato Civile di competenza territoriale (Unità periferiche), oppure all’ufficio della sede Centrale in via Domenico Vietri, 8. Se il decesso avviene in ospedale o in una struttura pubblica il Direttore dell’Istituto trasmette la denuncia dell’avvenuta morte all’Ufficio di Stato Civile del Comune.



Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00. Sabato, Domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 solo presso la sede centrale di via Domenico Vietri, 8



Contatti telefonici: 089-663305