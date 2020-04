Tessera sanitaria: ecco come stamparla in PDF

Sul sistema TS è disponibile la nuova applicazione web per stampare la propria tessera santiaria. La stampa, in formato PDF, potrà essere effettuata per tutte le tessere sanitarie con scadenza a partire dal 2020.

Le tessere sanitarie con scadenza tra il 1 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono automaticamente prorogate fino al 30 giugno.

Stampare la tessera sanitaria

Per stampare la tessera sanitaria i cittadini possono accedere la nuova applicazione direttamente dall'area riservata al cittadino del sistema, utilizzando le credenziali SPID, Fisconline e TS-CNS.