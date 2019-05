Elezioni 2019: dove e quando richiedere il duplicato della tessera elettorale

Oggi è l'election day: si va al voto per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e per scegliere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 49 comuni della provincia di Salerno. Alcuni elettori, però, trovando la propria tessera elettorale potrebbero aver notato che gli spazi sulla stessa siano terminati. Per questa eventualità, in questa giornata, gli uffici elettorali resteranno aperi dalle 7 alle 23, per tutta la durata delle operazioni di voto, per rilasciare i duplicati della tessera elettorale.

Dove ritirare la tessera elettorale a Salerno.

Il duplicato delle tessere elettorali può, come sempre, essere richiesto presso la sede del Settore Servizi Demografici di via Picarielli e presso l'unità periferica di Palazzo di Città che rimarranno aperte dalle 07.00 alle 23.00.