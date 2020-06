Centri estivi di Salerno: informazioni utili

L'estate è un bellissimo periodo per passare in famiglia il tempo libero. Non tutti i genitori, però, possono prendere lunghi periodi di ferie e, quindi, durante questo periodo dell'anno, ci si pone il solito dilemma: dove lascio i bambini? In aiuto delle famiglie, da qualche anno, sono stati attivati anche a Salerno diversi campi estivi che coniugano l'intrattenimento dei bambini con attività ludiche allo sport o a laboratori artistici, il tutto permettendo al bambino di tornare a casa nel pomeriggio per passare la serata con la famiglia.

Il campo dei Salesiani

Uno dei campi estivi storici della città di Salerno è organizzato dall'Oratorio Salesiano Don Bosco di Salerno. Il campo prevede due fasce orarie, una mattutina per i bambini dalla terza alla quinta elementare, ed una pomeridiana per i bambini dalla prima alla terza media.

Per maggiori informazioni clicca qui o tramite whatsapp al numero 3338780867

Smilecamp

Un altro interessantissimo campo che si svolge a Salerno città è lo Smilecamp, organizzato dalla Avantgarde Sport Asd. I bambini sperimenteranno tante discipline sportive come l’atletica, il calcio, il tennis, il basket, la scherma, il chanbara, il rugby, la danza, la ginnastica ritmica, il Karate, il taekwondo, il nuoto, la pallanuoto, la canoa, il rafting, la vela, il SUP. Le discipline sportive verranno proposte, a rotazione, in turni della durata di 1 ora circa e si alterneranno, in modo armonico, a momenti di puro relax presso l’attrezzatissimo centro sportivo del Dopolavoro Ferroviario di Salerno e la spiaggia del Lloyd’s Baia Hotel.

Per maggiori informazioni clicca qui

Colonia estiva alla Fattoria Nonno Emilio

Rete Solidale ha organizzato, presso la fattoria Nonno Emilio, un campo sportivo con piscina, equitazione, surf, canoa e quad. Una vera e propria immersione della Fattoria Sociale Nonno Emilio.

Per maggiori informazioni clicca qui