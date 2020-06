Centri d'accoglienza per senza fissa dimora a Salerno

A Salerno sono presenti 3 centri d'accoglienza per senza fissa dimora. Vediamo quali sono e dove sono:

La Caritas Diocesana gestisce il Dormitorio Gesù Misericordioso nel centro storico di Salerno. Per informazioni 089.226000

nel centro storico di Salerno. Per informazioni 089.226000 L'associazione Don Giovanni Pirone gestisce il centro Don Tonino Bello di piazza San Francesco. Per informazioni 089.231817

di piazza San Francesco. Per informazioni 089.231817 I Missonari Saveriani gestiscono un dormitorio nel rione Petrosino di Salerno. Per informazioni 089.792051

Un ulteriore dormitorio è quello di Casa Nazareth gestito dalla parrocchia di Gesù Redentore nei pressi del parco del Mercatello.

Inoltre, durante particolari eventi climatici, ad esempio in inverno, il Comune di Salerno, organizza, in collaborazione con associazioni del territorio, un servizio di accoglienza per senzatetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni clicca qui