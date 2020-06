Corsi pre-parto: dove farli a Salerno

Fin dalla prima visita, il ginecologo consiglia alla futura mamma di iscriversi al corso preparto che, non tutti sanno, non è obbligatorio. Il corso ha tra le sue funzioni quello di far conoscere alla donna e al suo compagno altre coppie in attesa, in modo da poter condividere prima e dopo il parto emozioni e sentimenti, con la possibilità di stabilire relazioni che proseguano poi anche dopo la nascita. In genere, il corso si prenota alla fine del terzo mese di gestazione e si svolge dalla 28esima settimana di gravidanza.

Come funziona un corso

In genere, i corsi preparto si articolano in otto incontri che prevedono una parte teorica e una di esercizi pratici. Sono poi previsti altri cinque incontri in cui sono presenti diversi specialisti.

Le strutture a Salerno

Ostetrico - palestra Acquamare Sport - Via generale clark 25

Il corso si articola in 8 incontri tematici (due dei quali coinvolgono anche i papà) condotti all'ostetrica. Si trattano argomenti quali il travaglio, il parto, l'allattamento, la cura del neonato alternando momenti di condivisione collettiva a esercizi di ginnastica dolce, yoga, danza del ventre e ginnastica perineale. Un ampio spazio è riservato al rilassamento mediante la tecnica delle visualizzazioni e del training autogeno. Insomma un corso completo per vivere serenamente la gravidanza e prepararsi alla vita in tre!

Tradizionale multidisciplinare | Unità Operativa Materno Infantile

Il corso si articola in otto incontri. L'indirizzo è il seguente: Via Civita 40. Il numero di telefono è 089 873150

Tradizionale multidisciplinare | Unità Operativa Materno Infantile

La struttura si trova in Via Vernieri 14 / 31. Numero di telefono: 089 694310 / 31. Il corso si articola in 12 incontri

Yoga per gestanti | Centronatura l’Arca A.S.D.

La struttura si trova in Piazza Alfano I 7. Il numero di telefono è 089 222401. L'indirizzo e-mail: info@centronaturalarca.it