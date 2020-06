Elenco delle sale per feste dei bambini a Salerno

Ecco un elenco di locali dove poter festeggiare il compleanno dei vostri figli o, in alternativa, organizzare una festa, di compleanno o di altro genere, per bambini nella città di Salerno. Di seguito il nome del locale e le informazioni per raggiungerlo e mettersi in contatto. Cliccando sul nome del locale sarete indirizzati ad una pagina con tutte le informazioni riguardo la struttura, i suoi servizi, preventivi di prezzo e recensioni degli utenti

Il Giardino dei Sogni - Viale Giuseppe Verdi, 24

Bibidi Bobidi Bu (ludoteca) - Via degli orti 4

Il grillo parlante (ludoteca) Via Rotunno, 15 scala c

Il Giardino dei Bimbi , Via Alfonso Guariglia, 9

Teatro La Ribalta (La Ribalta propone un intrattenimento in forma di spettacolo interattivo, dando vita a un percorso animato di giochi espressivi ed esibizioni sulla fiaba. La Compagnia La Ribalta di Salerno propone un intrattenimento teatrale in forma di spettacolo interattivo, che utilizza le tecniche teatrali dando vita a percorsi di giochi espressivi stimolanti e di forte aggregazione. I bambini non saranno spettatori passivi della storia ma ne diventeranno i protagonisti e, insieme ai personaggi della fiaba, saranno attori della vicenda. Il tutto nella cornice di uno spazio ideale al movimento: ampia sala teatrale dotata di musica e palco. E' possibile effettuare la festa teatrale anche presso abitazioni private o locali. Le diverse proposte di fiabe da teatralizzare sono appositamente pensate per le diverse fasce d'età e sono personalizzabili per tema scelto e contenuti specifici)

Eco Bistrot Salerno - Lungomare Cristoforo Colombo, 21

Blu Park - Via Tiberio Claudio Felice 50. Presso il centro commerciale "La Fabbrica"

Dipark - Via Antonio Bandiera, a 10 metri dal “The Space Cinema” di Salerno.

Happy Animation

Ludoteca Mirthy'S, via Gelso 51

La Peonia Bianca, Via Romualdo II Guarna, 5

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ludoteche del comune di Salerno