Asili nido: come e quando presentare la domanda di iscrizione

Mancano pochi giorni per completare l'iter di presentazione della domanda per l'iscrizione agli asili nido comunali di Salerno. La domanda, si può presentare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.00 presso gli asili nido comunali entro e non oltre il 31 maggio 2019.

L'iscrizione

Il genitore, o chi ne fa le veci, deve compilare e sottoscrivere la domanda di iscrzione su apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Salerno. La domanda dovrà essere presentata, negli orari indicati precedentemente, presso la Direzione Asili Nido Comunali - Settore Politiche Sociali - sita in via Principessa Sichelgaita, allegando una copia del documento di identità, l'ISEE e/o dichiarazioni rese nell'autocertificazione mediante apposito modello. Si precisa che la regolarità del percorso vaccinale costituisce requisito di accesso al Servizio Asili Nido. Non si può presentare domanda di iscrizione per lo stesso bambino in più asili nido comunali. Per i bambini diversamente abili si dovrà presentare la relativa certificazione rilasciata dall'Asl.

Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà formata secondo i seguenti criteri: avranno precedenza i/le bambini/e residenti nell'Ambito S5 appartenenti alle seguenti categorie: bambino/a riconosciuto/a diversamente abile ex lege n. 104/1992; per i/le bambini/e che non appartengono alla precedente categoria, la graduatoria sarà formulata tenendo conto del maggior punteggio conseguito dalla somma dei punti attribuiti alle sotto elencate categorie:

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ( max 30 punti )

L’accertamento verrà effettuato d’ufficio.

bambino/a appartenente a nucleo familiare con disagio socio-ambientale in carico ai Segretariati Sociali dell'Ambito S5 - punti 30 bambino/a con nucleo familiare monoparentale (presenza di un solo genitore ed unico reddito) - punti 20 bambino/a appartenente a famiglia con tre o più figli minorenni a carico - punti 10

CONDIZIONE LAVORATIVA (max 40 punti)

Ai fini dell’attribuzione del punteggio una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui sono indicate le condizioni espresse:

bambino/a con entrambi i genitori lavoratori - punti 30. Il lavoro deve prevedere un regolare contratto. bambino/a con entrambi i genitori che lavorano fuori dal Comune di residenza - punti 10 bambino/a con un solo genitore lavoratore - punti 20. Il lavoro deve prevedere un regolare contratto. bambino/a con un solo genitore lavoratore che lavora fuori dal Comune di residenza - punti 5 bambino/a con genitore non occupato che alla scadenza delle domande di iscrizioni ha lavorato almeno sei mesi nei precedenti dodici - punti 20 bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori che risultino disoccupati o inoccupati iscritti nelle liste dei Centri per l'Impiego Provinciali alla data del 1° gennaio 2018 o che risultino in cassa integrazione - punti 15 bambino/a con genitore studente - punti 10

DISTANZA DALL’ASILO NIDO (max 12 punti)

Il controllo sarà effettuato usando come riferimento le distanze indicate alla voce “TuttoCittà”.

ENTRO 500 METRI - 12 punti DA 501 METRI A 1 KM - 9 punti OLTRE 1 KM. E FINO A 2 KM - 6 punti SUPERIORE A 2 KM - 3 punti

SITUAZIONE REDDITUALE (max 18 punti)

Per l’attribuzione del punteggio dovrà essere consegnato il modello ISEE (in corso di validità) o presentare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

ISEE FINO A € 5.000,00 - 18 punti ISEE DA € 5001,00 FINO A €10.633,00 - 13 punti ISEE DA € 10.634,00 FINO A €15.000,00 - 8 punti ISEE DA € 15.001,00 FINO A €20.000,00 - 3 punti OLTRE € 20.001,00 - 0 punti

Per ogni singola categoria non si potrà superare il punteggio massimo stabilito. Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data preferenza ai/alle bambini/e che hanno minore età.