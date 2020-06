Le biblioteche aperte in città per studiare e lavorare da remoto

La Biblioteca provinciale di Salerno è la più antica biblioteca provinciale d'Italia. E' stata istituita nel 1843 con deliberazione del Consiglio Provinciale di Salerno, ratificata successivamente da Ferdinando II con regia deliberazione del febbraio 1844. La Biblioteca Provinciale possiede un ricco patrimonio librario, costituito di oltre quattrocentomila titoli, tra i quali si annoverano volumi rari e di pregio: pergamene, manoscritti, incunaboli e cinquecentine.

SEDE ED ORARI DI APERTURA

Via Valerio Laspro 1 - 84126 - Salerno / tel. 089 250644 fax 089 236123

Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.20 pomeriggio 14.20 - 15.20

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Salerno. Nata come supporto all’attività di ricerca documentaria svolta dagli archivisti e dai frequentatori della Sala di Studio, nel corso del tempo la biblioteca è cresciuta specializzandosi sempre di più nella storia dell’Italia meridionale: raccoglie infatti materiali e pubblicazioni relativi alla storia locale ed alla storia del Mezzogiorno, sia tramite acquisti che per i doni degli stessi autori. Raccoglie inoltre: fonti archivistiche (Storia, Storiografia, Archivistica, Biblioteconomia); pubblicazioni di carattere generale collocate a scaffale aperto per una più semplice consultazione; periodici; miscellanee. Il catalogo è sia cartaceo che on -line. Il cartaceo si ferma al 2008. La biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

SEDE ED ORARI DI APERTURA

Piazza Abate Conforti 7 - 84126 - Salerno / tel. 089 225044 fax 089 226641

Orario sala studio: dal lunedì al venerdì 7.40 - 18.40 sabato 7.40 - 13.40

Prelievo documentazione: dal lunedì al venerdì 9,00 - 10.30 - 12.00 - 14.30 - 16.00 sabato 9.00 - 10.30 - 12.00

Richieste fotoriproduzione: dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00

Ricerche uso amministrativo: 8.00 - 13.00

Villa Carrara

Villa Carrara era una antica dimora di campagna. La sua costruzione risale al 1700, ma presenta evidenti rimaneggiamenti ottocenteschi. La facciata è una sintesi stilistica di classico e neogotico. Originariamente, Villa Carrara aveva un parco che si estendeva fino al mare. Era di proprietà della nobile famiglia Carrara che da Montecorvino si trasferì a Salerno nei primi anni del ‘700. L’ultimo discendente dei Carrara, Domenico, con testamento del 15 aprile 1953, lasciò tutti i suoi averi al Sovrano Militare Ordine di Malta. Dagli anni Novanta la gestione della Villa è stata trasferita al Comune di Salerno.

La villa, che ospitò anche il re di Napoli durante i suoi trasferimenti nella casina di caccia di Persano, è ricordata da Giacomo Casanova nelle sue Memorie.



Oggi la storica Villa è uno spazio culturale e sociale, luogo di incontro tra diverse generazioni. E’ sede della Biblioteca Emeroteca comunale. Qui è possibile leggere quotidiani locali e nazionali, riviste specialistiche, utilizzare le sale per studiare, fare ricerche, attingere alla fornita Biblioteca periodicamente aggiornata, la cui dotazione libraria è di oltre 13.000 volumi. L’accesso ai servizi e il prestito sono aperti a tutti i cittadini e gratuiti.

Villa Carrara ospita, inoltre, manifestazioni culturali ed è disponibile anche per la celebrazione di matrimoni civili.



Orari di apertura della Biblioteca Emeroteca:

dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì dalle ore 16,10 alle 17,50.

Contatti telefonici ed indirizzi email

089 663651; 089 663650; 089 665140

c.santulli@comune.salerno.it; a.dimuro@comune.salerno.it; c.dellamonica@comune.salerno.it

Biblioteca dei Musei provinciali del Salernitano - Via Roma, 28

Biblioteca della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino, Benevento - Via Santi Martiri Salernitani, 22 - 089 564 7266

Comune di Salerno - Biblioteca Via Bastia, 1-3,

Archivio Storico Diocesano e Biblioteca Diocesana - Largo Plebiscito, 12, - 089 220036