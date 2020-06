Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili

Un elenco aggiornato delle comunità di recupero per giovani nella città di Salerno e in provincia. Breve descrizioni con contatti e numeri di telefono per conoscere le caratteristiche di ogni singola struttura

"Gruppo Logos"

Via Torrione 4

Dal 1989 tratta i problemi correlati all'uso di alcol e altre droghe, nonché a differenti disagi psico-comportamentali (gioco d'azzardo, disturbi alimentari eccetera). Partecipa alla rete dei Club alcolisti in trattamento. Il suo Centro di ascolto e di prima accoglienza ha già ricevuto oltre duemila persone provenienti da Campania e regioni limitrofe. L'associazione cura il programma di prevenzione primaria "La scuola come comunità per la salute", finalizzato alla formazione di docenti, operatori, familiari e ragazzi opinion leader.



www.gruppologosonlus.it - 089-792800

Centro di solidarietà "La Tenda"

Via Cristoforo Capone 59 (Fratte)

Nata a Salerno nel 1981, "La Tenda" si configura come osservatorio permanente sui fenomeni sociali. Il Centro svolge precise funzioni: agente di sviluppo e di intermediazione sociale, attivatore di servizi alla persona e alla comunità, promotore di nuove opportunità occupazionali e di nuove imprese sociali. Destinatari dei servizi sono organizzazioni del Terzo settore, scuole e famiglie. Particolare attenzione è riservata alle persone che vivono situazioni di disagio (tossicodipendenti, disoccupati, minori drop-out, ragazze madri, immigrati...).



www.centrolatenda.it - 089-481820 - 089-482058

Centro "Emmanuel"

Via Maria Ausiliatrice (Carmine), presso Padri Salesiani

Accoglie e accompagna le persone disagiate sul piano fisico, psichico e/o sociale e le persone tossicodipendenti e tossico-alcoldipendenti con disturbi psichiatrici. Sportelli informativi presso le parrocchie "Volto Santo" (Pastena) e "Gesù Redentore" (Q. Europa). La "Scuola genitori" è un gruppo di auto-aiuto costituito dai familiari dei giovani che hanno intrapreso il percorso di recupero. "Emmanuel", fra l'altro, ha in affidamento una fattoria agricola del Comune, sita a Eboli e detta "Monti di Eboli", nella quale opera un centro psicopedagogico residenziale per il recupero dalle dipendenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contatti - 089-796362