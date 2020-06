InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Salerno

L'InformaGiovani è un servizio gratuito di informazione ed orientamento rivolto a tutti i giovani, dai 15 ai 34 anni, presenti sul territorio del Comune di Salerno, attualmente gestito dall’Arci Salerno. Il nostro obiettivo è sostenere il protagonismo dei giovani, stimolandone la curiosità, la creatività e la partecipazione attiva alla vita sociale della città. Vogliamo aiutarli a cogliere le opportunità partendo dalle loro aspirazioni, garantendo il diritto ad una informazione libera, completa ed obiettiva. Ci ispiriamo ai principi della “Carta europea dell’informazione per la gioventù” adottata a Bratislava, nel 2004, dai Paesi dell’Unione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività

L’Informagiovani

- Raccoglie ed elabora le informazioni sulle tematiche giovanili, organizzandole in 7 aree di interesse: formazione, lavoro, fare impresa, mobilità europea, associazionismo, sport e benessere, arte e cultura;

- Orienta sulle opportunità formative, lavorative e di mobilità presenti a livello locale, nazionale ed europeo;

- Offre un servizio di emeroteca;

- Promuove incontri e workshop tematici in collaborazione con i gruppi e le associazioni del territorio;

- Svolge la funzione di osservatorio sul mondo giovanile, analizzando ed interpretando i bisogni e le potenzialità dei giovani in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private del territorio;

- Realizza una newsletter settimanale sulle principali opportunità ed appuntamenti



Presso il Centro Informagiovani:

- sala internet attrezzata con 12 postazioni multimediali;

- sala riunioni attrezzata con impianto audio e di videoproiezione;

- accesso internet wi-fi.

L’accesso ai servizi è gratuito sottoscrivendo la cardGiovani



Centro Informagiovani

Salerno, Via Porta Catena n. 62

orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00;

giovedì dalle 9.00 alle 13.00

Telefono: 089722543



Punto Informagiovani

Salerno, Villa Carrara - Via Posidonia a Pastena

Lunedì dalle 9,30 alle 12,30

Telefono: 089663651 – 089665140



www.informagiovanisalerno.it

facebook: Informagiovani Salerno