Camera di Commercio a Salerno: tutte le informazioni

Esistono diverse sedi della Camera di Commercio di Salerno, sia in città che in provincia. Ecco tutti gli indirizzi per le imprese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salerno La sede di reppresentanza della Camera di Commercio è a Salerno, in via Roma 29. Il telefono è 089.2583038. La sede legale ed operativa, invece, è in via Generale Clark 19-21. Il contact center è raggiungibile al numero di telefono 089.3068111. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì tra le 8.45 e le 12.00



Esistono, poi, diversi uffici distaccati in tutta la provincia