Coronavirus, contributi regionali per famiglie ed imprese: l'annuncio

La Regione Campania ha stanziato contributi per nuclei familiari e imprese artigiane. Ad annunciarlo è la Claai di Salerno che spiega: "La Regione ha deliberato un contributo per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori ( o il genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali ) siano impegnati in attivita' lavorativa ed impossibilitati ad accudire direttamente i figli:

in persona di uno dei genitori residenti in Campania

in possesso di un ISEE non superiore a Euro 35.000,00 per un importo pari ad euro 300

in possesso di un ISEE non superiore a Euro 20.000,00 per un importo pari ad euro 500

Per presentare le domande potete rivolgervi agli uffici di Patronato presenti sul territorio campano.

I contributi alle imprese

"In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 Coronavirus - continuano dalla Claai - che indirettamente sta causando danni alle attività economiche delle imprese e conseguentemente all’occupazione dei lavoratori artigiani, impossibilitati a svolgere la normale attività, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato finanzia tutti i dipendenti delle aziende che sospenderanno l’attività per non più di un mese. Il Fondo, vista l’eccezionalità del momento, consente l’accesso al finanziamento anche alle aziende che non siano in regola con i versamenti al Fondo Bilaterale, inoltre è possibile l’accesso alle imprese di nuova costituzione (non più di 6 mesi dalla costituzione o dall’assunzione del primo dipendente) o e per i dipendenti assunti da meno di 3 mesi. La Claai, come sempre - concludono - è disposizione per aiutare le imprese ed i consulenti a gestire la momentanea sospensione lavorativa di tutti o di alcuni dipendenti. Per maggiori informazioni, è possibile chiamarci ai numeri 089/727297- 335/7225845-335/7225846 o tramite mail claaisalerno@yahoo.it"