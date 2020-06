Che cos'è la visura camerale

La visura camerale è il documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al registro delle imprese tenuto dalle Camera di Commercio, dell’Industria, Artigianato ed agricoltura. La visura camerale può essere di due tipologie differenti

A cosa serve

Per esercitare un’attività economica sotto forma di impresa (individuale o societaria) in Italia è obbligatoria l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio della provincia ove ha sede l’azienda. La visura è un documento informativo con tutti i dettagli riguardanti l’impresa iscritta: sono riportati aspetti legali e anagrafici dell’impresa, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, il tipo di attività svolta e altri elementi relativi agli organi di amministrazione e alle cariche sociali. Tra i dati legati ad un'azienda, c'è anche il QR Code. Se lo si verifica con un dispositivo mobile, è possibile accertare la validità del documento e capire se sia o meno autentico.

Cosa contiene

La visura può essere ordinaria, quando riporta le informazioni legali attuali, oppure storica, quando fornisce notizie sulle vicende passate dell’impresa dalla sua nascita fino ad oggi. E’ possibile anche, selezionando singoli blocchi di informazioni, ottenere ‘visure’ a contenuto mirato (Informazioni societarie): la tipologia ed il numero dei blocchi informativi sono legati alla natura giuridica dell’impresa. Tra gli esempi di blocchi informativi ci sono:

titolari di altre cariche o qualifiche

trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

sede e unità locali

scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione

sindaci, membri organi di controllo

attività, albi ruoli e licenze

società o enti controllanti

pratiche in istruttoria

partecipazioni in altre società

soci e titolari di diritti su quote e azioni

informazioni da statuto, ultimo statuto depositato

informazioni patrimoniali.

I diversi tipi di visura camerale

Ordinaria

Contiene le informazioni anagrafiche, giuridiche, economiche e fiscali di un’impresa, contenute nel Registro Imprese. Al suo interno ci sono i dati dell’azienda, tra cui riferimenti d’iscrizione, denominazione, dati anagrafici, recapiti, indirizzo della sede, PEC, sede legale, Codice fiscale/Partita IVA, forma giuridica, data di costituzione, oggetto e capitale sociale, attività svolta, numero e tipologia di addetti, certificati di qualità, attestazioni, cariche amministrative, di controllo e qualifiche, organi sociali, titolari e soci con relative quote, albi ruoli e licenze, sedi secondarie e unità locali.

Storica

Riassume tutti i dati dell’impresa a partire dalla sua nascita. Rispetto alla precedente, contiene la storia delle modifiche avvenute dalla prima costituzione al momento in cui è stata richiesta la visura (in base a ciò che è stato depositato in Camera di Commercio): sono riportate tutte le iscrizioni e i depositi degli atti nel Registro Imprese, e i valori statistici di riferimento relativi al numero di addetti che, dalla prima costituzione della società, sono stati assunti come dipendenti.

In lingua inglese

E' il corrispettivo in lingua inglese della visura camerale ordinaria, sempre redatto a norma e allo stesso costo. Può servire alle aziende italiane di import-export per illustrare la propria attività ad amministrazioni o autorità statali estere, ma anche ad aziende straniere che richiedono informazioni su imprese italiane. Con la Visura in inglese viene inoltre risparmiato all'utente qualsiasi onere di traduzione dalla visura in italiano.

Come si ottiene

La visura camerale si ottiene in diversi modi. Potrete recarvi alla Camera di Commercio, collegarvi al sito del Registro delle Imprese (www.registroimprese.it), oppure rivolgendovi ai distributori o agli operatori professionali che hanno accesso ai dati camerali. Questi operatori, per poter accedere alle banche dati sulle visure camerali, devono aver stipulato un contratto con InfoCamere.

Solitamente si tratta di operatori inseriti all’interno di un elenco pubblico, che potrete vedere collegandovi al sito di InfoCamere, sotto alla voce “Distributori”.

Grazie a questo servizio, oltre alle visure camerali, potete anche capire se un’azienda con la quale intende avere a che fare, è affidabile o meno.

Per richiedere una visura camerale sarà sufficiente recarsi ad uno di questi enti con la denominazione e il codice fiscale dell’impresa, nel caso delle imprese individuali, oppure della partita IVA per le società di capitali. Da quando si chiede un certificato camerale a quando viene emesso, non passa molto tempo. Infatti il tempo di evasione di una visura camerale è pressoché immediato, sia che si tratti di una visura camerale online, che potrete ottenere in formato PDF, che nel caso in cui vi rechiate ad uno degli uffici preposti.