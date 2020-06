Come fare un curriculum: informazioni e consigli utili

Stilare, modificare o creare dal nulla un curriculum è impresa ardua e impegnativa, da non sottovalutare se si vuole dare la giusta impressione e la corretta informazione sulle vostre esperienze lavorative ma anche di formazione. Non esiste un solo modo per scrivere un curriculum vitae. I consigli che si trovano sul web sono infatti centinaia e tutti, almeno in apparenza, sembrano essere quelli giusti. Di seguito, elenchiamo una serie di suggerimenti e consigli per avere un documento che sia professionale, ricco di contenuti e che abbia la giusta efficacia nella fase importante della sua valutazione. Per evitare confusioni, il modello europeo è uno strumento valido per qualsiasi professione. Un curriculum varia a seconda della professione per la quale ci si propone. Dunque, non è necessario inserire qualsiasi esperienza lavorativa, ma solo quelle più rilevanti in linea con occupazione che stai cercando o con l’annuncio a cui stai rispondendo.

Un buon curriculum vitae deve essere di facile lettura, deve guidare il selezionatore nel reperimento delle informazioni salienti. Deve essere sintetico, professionale, deve presentarsi come un documento ufficiale. Ma deve essere anche esaustivo, con tutte le informazioni utili e mirato alla posizione lavorativa ricercata e all'azienda destinataria.

Quali dati inserire

Dati anagrafici (Cercate di non dimenticare nulla)

(Cercate di non dimenticare nulla) Informazioni di contatto (indirizzo, residenza, mail, pec, etc)

(indirizzo, residenza, mail, pec, etc) Titoli di studio (diploma, laurea, master, corsi specialistici)

(diploma, laurea, master, corsi specialistici) Esperienze lavorative (dalle più recenti alle ultime)

(dalle più recenti alle ultime) Attività extra: esperienze di volontariato , abilità artistiche , abilità tecniche , esperienze di lavoro in team , capacità organizzative , attestati e riconoscimenti .

, , , , , e . Le proprie disponibilità: lavorare full time/partime, in sede o fuori regione, in Italia o all’estero

Il possesso della patente di guida

Quali sono gli errori da evitare

utilizzare foto non professionali;

usare contenuti offensivi o volgari

essere confusi;

dilungarsi troppo quando scrivete di voi;

scrivere cose che non avete fatto;

non usare lo stesso CV per offerte diverse;

non tralasciate le cose secondarie, come hobby e passioni;

evitate errori di grammatica;

usare un unico carattere senza eccedere tra corsivo e grassetto;

usare “io”;

usare abbreviazioni o sigle;

ricorrere a una terminologia professionale o tecnica se non è rilevante per la posizione ricercata

Lettera di presentazione all'azienda

E un'aggiunta che spesso può risultare efficace e trasmettere già una buona impressione. Sapersi presentare in modo appropriato e, soprattutto, mirato, è la chiave per superare le primissime fasi di selezione, catturare l’attenzione del selezionatore e giungere, si spera, ad un colloquio di lavoro.