Modulistica Scia: quando e come presentare la domanda

Dare vita ad un'attività produttiva non è mai particolarmente facile: gli adempimenti burocratici sono particolarmente difficoltosi per un semplice cittadino che ha un'idea imprenditoriale. Da diversi anni, però, lo Stato, attraverso i Comuni, è venuto incontro ai cittadini istituendo lo SUAP (Sportello Unico Attvità Produttive).

Lo Sportello Unico

Ma cosa fa esattamente lo Sportello Unico? Lo SPUA, a Salerno sito a Palazzo Sant'Antuono in via dei Canali, costituisce l'unico ufficio di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59/2010.

I servizi del SUAP

Fornisce, attraverso il FRONT-OFFICE, la propria consulenza, previamente alla presentazione della istanza, al fine di orientare l’utente verso scelte progettuali che siano rispondenti alla vigente normativa;

Propone l'attività di PRE-ISTRUTTORIA in casi di particolare complessità;

Fornisce, anche in collaborazione con gli altri Uffici/Enti, la modulistica e la documentazione per la presentazione delle istanze;

Identifica, a seguito dell’istruttoria tecnica degli elaborati progettuali presentati, gli endoprocedimenti da attivare;

Convoca le Conferenze di Servizi per la trattazione dei procedimenti con procedura ordinaria (Provvedimento Unico), unitamente alla trasmissione delle pratiche agli Enti terzi, per consentire l’acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e delle concessioni necessarie;

Rilascia il provvedimento conclusivo del procedimento.

Gli orari

Gli uffici di Palazzo Sant'Antuono ricevono il pbblico il Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Segnalazione certificata di inizio Attività (Scia)

Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività gli interventi previsti dall’art 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m. e i. (entrato in vigore il 30 giugno 2003) e dall’art. 2 del della L. R. 28 novembre 2001 n. 19 (così come aggiornato dall'art. 49 della L.R.n.16/2004).



Cosa occorre

Per inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il proprietario dell’immobile, o chi ne abbia titolo, può presentare istanza indirizzata allo Sportello Unico per l’Edilizia accompagnata da una relazione tecnica asseverata a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed al regolameto edilizio vigente, nonchè il rispetto delle norme tecniche, delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.



Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività vanno allegati, pena improcedibilità, gli atti e gli elaborati, previsti dall’art. 2 del Regolamento di Attuazione della L. R. 28 novembre 2001 n. 19 (approvato con D.P.G.R n. 381 del 11 giugno 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 38 del 25 agosto 2003) e dall’art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.



Quanto costa

Per gli interventi oggetto di accertamento di conformità art.37 del DPR 380/2001 è necessario allegare il versamento di €. 320,00 sul c/c postale n.77857928 intestato a “Comune di Salerno – Servizio di Tesoreria - S.U.E.” e indicare nella causale: Totale Diritti per Accertamento di Conformità art.37 - DPR 308/01 immobile in via_____________ . Una parte della modulista può essere scaricata a questo indirizzo

Tempi

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione e dovrà concludersi entro 3 anni. Ultimato l’intervento il tecnico abilitato rilascia il Certificato di collaudo finale, secondo il mod. Sue0x_008_0x,con il quale attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e, contestualmente, presenta attestazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato variazione di classamento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 558, legge n. 311/2004, in assenza di tale attestazione catastale si applica la sanzionedi €. 516,00 così come prevede l'articolo 37 comma 5 del DPR n.380/2001.

Dove

Presso lo Sportello Unico per l’Edilizia - IV piano - Palazzo di Città - Via Roma, 1



Orari

L’ufficio riceve il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle 17,30

Informazioni telefoniche: Amministrativi : 089 / 662415 -2428 -2453 -- Tecnici : 089 / 662418 -2488 -2471