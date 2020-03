Coronavirus: l'Inps apre gli "sportelli telefonici"

Anche la direzione regionale Campania dell'Inps si adegua al DPCM comunicando all'utenza le modalità di accesso ai servizi informativi delle sedi campane. "Si comunica che per effetto del Decreto del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con decorrenza immediata, in sostituzione dello sportello fisico presso le Strutture sul territorio, i servizi informativi dell’Inps sono assicurati dal servizio di sportello telefonico".

Ecco i contatti

Per ogni provincia della regione Campania è attivo un numero di telefono, quale:

0825799200 per Avellino e provincia;

0824371400 per Benevento e provincia;

0823425700 per Caserta e provincia;

089610200 per Salerno e provincia.

Il numero è operativo, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Sono, comunque, attivi gli ulteriori canali di comunicazione istituzionale (Contact Center - 803164 da rete fissa, 06164164 da rete mobile; Portale internet dell’Istituto; caselle di posta istituzionale; cassetto bidirezionale aziende).