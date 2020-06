Tutto sui Centri di Orientamento al Lavoro: servizi, sedi e orari

Un aiuto fondamentale per cercare il lavoro è dato dai Centri di Orientamento al Lavoro. A Salerno, questo centro, rivolto per i giovani dai 16 ai 35 anni, è gestito dall'Arci, in collaborazione con il Comune di Salerno, presso la sede di via Portacatena, nel centro storico di Salerno.

Lo sportello

Lo sportello Passwork, gratuito e rivolto ai giovani, offre sostegno mettendo in condizione di procurarti un lavoro, ma anche di imparare a fare del tuo meglio in autonomia per destreggiarti nel mercato della domanda e dell’offerta professionale.

Attività svolte dallo sportello Passwork:

Orientamento individuale:

Colloqui per la costruzione del proprio bilancio di competenze;

Affiancamento per l’elaborazione di Curriculum Vitae e lettera di presentazione;

Simulazione di un colloquio di lavoro;

Informazioni sul mondo del lavoro, progettazione di percorsi di lavoro e/o formativi.

Orientamento di gruppo:

Incontri e percorsi di orientamento per studenti delle scuole medie e superiori;

Corsi di informatica di base e di lingua inglese;

Gestione della sala Internet, Emeroteca, Newsletter (sezioni Lavoro e Formazione), Bacheca affissioni.

Contatti

Arci Salerno, Via Porta Catena, 62 Salerno

Lunedì 16.00 – 20.00

Martedì 9.00 – 13.00

Mercoledì 9.00 – 13.00

Telefono: 089 722543

Email: passwork.salerno@tiscali.it

Centri per l'impiego

Un lavoro diverso viene svolto dai Centri per l'Impiego, uffici della Pubblica Amministrazione cui è demandata la funzione di gestire il mercato del lavoro a livello locale. In provincia di Salerno ce ne sono 12, ciascuno con il proprio bacino d'utenza suddiviso territorialmente. Vediamoli insieme

Centro per l'impiego di Salerno Indirizzo via Principessa Sichelgaita 76/b - Salerno 84125 Telefono 089 793114 Comuni dell'ambito territoriale Salerno

Centro per l'impiego di Agropoli Indirizzo viale Lazio snc - Agropoli (Sa) 84043 Telefono 097/4823182 Comuni dell'ambito territoriale Agropoli, Capaccio, Castellabate, Cicerale, Giungano, Laurena Cilento, Lustra Cilento,Ogliastro Cilento,Montecorice, Monteforte, Perdifumo, Pollica, Frignano Cilento, Rutino, Torchiara, Trentinara, S. Mauro Cilento, Serramezzana

Centro per l'impiego di Battipaglia Indirizzo via Moncharmont - Battipaglia (Sa) 84091 Telefono 0828 671995 Comuni dell'ambito territoriale Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano S.Tusciano, S. Cipriano Picentino, S.Mango Piemonte, Pontecagnano

Centro per l'impiego di Maiori Indirizzo corso Reginna 71 - Maiori (Sa) 84010 Telefono 089/877520 Comuni dell'ambito territoriale Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Postano, Paiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul mare

Centro per l'impiego di Mercato San Severino Indirizzo Loc. Ciorani via Carifi / Ciorani 2/4 - Mercato S. Severino (Sa) 84085 Telefono 089/879097 Comuni dell'ambito territoriale Baronissi, Bracigliano, Galvanico, Castel S. Giorgio, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Roccapiemonte, Siano

Centro per l'impiego di Nocera Inferiore Indirizzo via Cucci - Nocera Inferiore (Sa) 84014 Telefono 081/5176401 Comuni dell'ambito territoriale Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani

Centro per l'impiego di Oliveto Citra Indirizzo via De Gasperi 31 - Oliveto Citra (Sa) 84020 Telefono 0828 793654 Comuni dell'ambito territoriale Altavilla Silentina, Buccino, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Eboli, Laviano, Oliveto Citra, Palomente, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, S. Gregorio Magno, Santomenna, Serre, Sicignano degli A., Valva

Centro per l'impiego di Roccadaspide Indirizzo piazzetta Mercato - Roccadaspide (Sa) 84069 Telefono 0828/941014 Comuni dell'ambito territoriale Albanella, Acquara, Bellosguardo, Castel S.Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Manforte, Felitto, Laurino, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Rossigno, Sacco, S.Angelo a Fasanella, Valle dell'Angelo

Centro per l'impiego di Sala Consilina Indirizzo via Matteotti 100 - Sala Consilina (Sa) 84036 Telefono 0975/21192 Comuni dell'ambito territoriale Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte S.Giacomo, Montesano S Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S.Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano

Centro per l'impiego di Sapri Indirizzo via Flavio Gioia snc - Sapri (Sa) 84073 Telefono 0973/392707 Comuni dell'ambito territoriale Alfano, Camerota, Cataletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Laurito, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, S.Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri, Tortorella, Torraca, Torre Orsaia, Vibonati

Centro per l'impiego di Scafati Indirizzo via Terze (c/o Palazzo Giugliano) - Scafati (Sa) 84018 Telefono 081/8561021 Comuni dell'ambito territoriale Angri, Corbara, S.Egidio Montalbino, S.Marzano sul Sarno, S.ValentinoTorio, Sarno, Scafati

Centro per l'impiego di Vallo della Lucania Indirizzo via Stefano Passero 2 - Vallo della Lucania (Sa) 84078 Telefono 0974/4259 Comuni dell'ambito territoriale Ascea, Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Casalvelino, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Magliano Vetere, Montano Antilia, Moio della Civitella, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, Pisciotta, S.Mauro la Bruca, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Vallo della Lucania