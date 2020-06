Come aprire la Partita Iva

Una delle possibilità per chiunque voglia affacciarsi al mondo del lavoro, in particolare per chi intende diventare lavoratore autonomo, è di aprire una Partita Iva. In Italia l'esercito delle Partite Iva è particolarmente ampio, molto di più rispetto ad altri paese occidentali. L'evoluzione del sistema del lavoro in Italia, infatti, ha fortemente indirizzato tanti lavoratori ad aprirne una e diventare, quindi, liberi professionisti. Ma la Partita Iva non è esclusiva delle persone fisiche ma anche delle società e di altre persone giuridiche. Vediamo insieme cos'è una Partita Iva e come aprirla.

Cos'è la Partita Iva

La Partita Iva è un codice di 11 cifre. Le prime 7 cifre sono riferite al contribuente, altre 3 all'Agenzia delle Entrate, mentre l'ultima cifra è di controllo. Aprirne una è molto semplice e gratuito ma, il consiglio è di affidarsi ad un commercialista o un esperto in materia che potrà consigliarvi in merito. La richiesta va effettuata all'Agenzia delle Entrate (a Salerno ha sede in via degli Uffici Finanziari). Contestualmente all'apertura della Partita Iva va scelto anche il Codice Ateco, il codice che identifica l'attività svolta.

I differenti regimi

Al regime di contabilità ordinaria (obbligatorio per fatturati di una certa rilevanza) si contrappone il regime forfettario (ex regime dei minimi). Il regime forfettario, soggetto a determinate condizioni, permette una tassazione agevolata al 15%. Inoltre, per le nuove Partite Iva la tassazione è solo al 5% per i primi 5 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni clicca qui