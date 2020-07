Colloquio di lavoro: le tecniche del selezionatorie e come preparare le risposte

Il colloquio di lavoro è un aspetto fondamentale da curare nei minimi dettagli per sperare di iniziare una carriera lavorativa. La preparazione del curriculum e della lettera di presentazione sono solo la copertina del libro delle vostre competenze: il contenuto siete voi ed è essenziale presentarvi nella miglior maniera possibile al colloquio di lavoro.

Le tecniche del selezionatore

Il selezionatore cerca di approfondire alcuni aspetti del candidato ponendo alcune domande. Vediamo insieme qualche esempio:

Motivazione: Perchè vuole questo lavoro?

Dedizione: Cosa considera importante in un lavoro?

Feeling: Ha mai lavorato in team?

Obbiettivi: Come può contribuire in questo lavoro?

Il caso aziendale

Un'altra tecnica è quella di sottoporre un caso aziendale al candidato. Il selezionatore fornirà verbalmente o sotto forma di testo un caso pratico che richiederà una soluzione. Il candidato affrontando questo caso potrà mostrare la propria inventiva e la propria preparazione per la risoluzione di problematiche reali.

Le domande conoscitive

Da non sottovalutare sono le domande più banali: "Mi parli di lei. Che lavoro ha fatto in passato? Cosa fa nel tempo libero? Che libro ha letto o che film ha visto ultimamente? Che stipendio si aspetta?" sono domande considerate banali ma essenziali per conoscere la personalità e le motivazioni del candidato. Il consiglio è di prepararsi le risposte perchè, molto spesso, durante il colloquio la tensione può fare brutti scherzi alla memoria.

Ultimo consiglio: informatevi sull'azienda. E' importante avere un'idea precisa della mission e delle politiche aziendali e non solo della tipologia di lavoro ricercata. Non abbiate paura, infine, di porre alcune domande, dimostrerete interesse sulla realtà aziendale e sul lavoro.