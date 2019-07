Maxi concorso della Regione Campania: come fare domanda

I primi due bandi del maxi concorso della Regione Campania sono stati pubblicati nei giorni scorsi e sono già migliaia le domande di partecipazione inviate sulla piattaforma online della Formez, società incaricata dello svolgimento del concorso. Ecco tutte le info per partecipare alla selezione di 2.175 unità che entreranno a far parte degli enti pubblici locali della Campania.

I due bandi

Sono due i bandi pubblicati per diverse figure pofessionali che saranno selezionate per lavorare nelle amministrazioni locali campane. I due bandi sono uno per le figure di categoria D, per le quali è necessario aver conseguito una laurea, ed un altro per quelle di categoria C, per le quali, invece, basta il diploma. Ecco i due bandi:

Come partecipare

Le domande per la partecipazione al bando potranno essere inviate esclusivamente online tramite il portale dedicato. Per partecipare, quindi, il primo passo è quello di accedere al sito https://www.ripam.cloud/. Successivamente è necessario completare la procedura di registrazione. Se la mail di risposta non è arrivata sulla casella indicata è opportuno andare a controllare nella sezione spam. Aperta la mail si potrà, quindi, attivare il proprio profilo e si potrà accedere allo stesso tramite una password temporanea. Dopo aver effettuato il login, con codice fiscale e password verrà richiesta la modifica di quest'ultima. A questo punto si potrà compilare la propria scheda anagrafica ed effettuare la domanda per partecipare al concorso.

Nota

E' possibile presentare domanda per tutte le figure professionali per le quali si soddisfano i requisiti di partecipazione. Di seguito la guida per la compilazione della domanda a cura della Formez Ripam e la lista delle FAQ.

GUIDA STEP-ONE

FAQ

Allegati