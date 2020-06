Sindacato UIL a Salerno: sedi, orari e informazioni

La Camera Sindacale Territoriale della UIL è in via San Leonardo, traversa Migliaro. Lo sportello riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. La Uil ha anche sede in via Paolo De Granita 32, a pochi passi da via del Carmine.

Altre sedi sono ad Agropoli, Battipaglia, Cava de' Tirreni, Eboli, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Scafati e Vallo della Lucania. I patronati ITAL UIL hanno anche sede a Montecorvino Rovella, San Cipriano Picentino, Scafati, Pagani e Mercato San Severino.

Le sedi decentrate CST UIL, poi, hanno sede a Sala Consilina, Battipaglia, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiroe, Scafati, Agropoli, Costiera Amalfitana, Vallo della Lucania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni clicca qui