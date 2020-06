Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

Tutte le agevolazioni legate al diritto allo studio universitario, in Campania, sono gestite dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC). L'azienda è stata istituita in attuazione della legge regionale n.12 del 18 maggio 2016. Contestualmente, sono state poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario della Regione Campania costituite ai sensi della precedente normativa legge regionale.

Il 31 dicembre 2017 si è concluso il processo di liquidazione e scioglimento delle sette ADISU della Campania e, dal primo gennaio, il diritto allo studio universitario campano è gestito esclusivamente dall’ADISURC.

I servizi

L'ADISURC gestisce tutte le agevolazioni (rimborso tasse, residenze universitarie, contributi, borse di studio, ecc.) di:

Università degli studi di Salerno

Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno

Università degli studi di Napoli Federico II

Università degli studi della Campania Vanvitelli

Università degli studi di Napoli L’Orientale

Università degli studi di Napoli Parthenope

Università degli studi Suor Orsola Benincasa

Accademia di Belle Arti di Napoli

Accademia della Moda di Napoli

Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli

Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino

Università degli studi UNISANNIO

Conservatorio “Nicola Sala”

Scuole Superiori ed Istituti di Benevento

Per maggiori informazioni clicca qui