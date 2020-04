Salerno: dal 2 al 31 maggio le iscrizioni agli asili nido comunali

Dal 2 al 31 maggio potranno essere presentate le iscrizioni agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2020/21. La modulistica può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Salerno a questo link http://www.comune.salerno.it o su quello di Ambito www.pianosociale5.it

Le domande

Le istanze compilate e sottoscritte dovranno essere inviate per posta elettronica all'indirizzo asilonidovernieri@comune.salerno.it allegando copia di documento di identità. La ricezione della domanda sarà confermata tramite una e-mail recante il numero di protocollo assegnato, da considerarsi come ricevuta ufficiale di avvenuta consegna. Il formato cartaceo della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere consegnato presso la Direzione Asili Nido in via Vernieri, terminata l'emergenza sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria ai nn. 3471825350 - 3479046208.