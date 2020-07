Iscrizioni scuola online: ecco come fare

Il Ministero dell'Istruzione da diversi anni ha informatizzato la procedura di iscrizione nelle scuole statali. Il periodo di iscrizione, normalmente, va dal dicembre al gennaio dell'anno precedenti all'anno scolastico per il quale si chiede l'iscrizione. Per accedere al servizio di iscrizioni on line è necessario registrarsi al portale istruzione.it/iscrizionionline oppure accere tramite SPID. E' necessario, poi, conoscere il Codice della Scuola/CFP reperibile attraverso il portale Scuola in Chiaro.

La presentazione della domanda

Una volta presentata la domanda è possibile vedere lo stato di elaborazione della stessa che può essere:

, ovvero è stata recapitata alla prima scuola o al CFP scelto, che, dopo la chiusura delle iscrizioni, inizierà a valutarla insieme a tutte le altre domande pervenute; Restituita alla famiglia (solo durante il periodo delle iscrizioni), quando la scuola o il CFP restituisce alla famiglia la domanda già inoltrata (o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola/CFP) per integrare alcune informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le modifiche, deve essere nuovamente inoltrata;

(solo durante il periodo delle iscrizioni), quando la scuola o il CFP restituisce alla famiglia la domanda già inoltrata (o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola/CFP) per integrare alcune informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le modifiche, deve essere nuovamente inoltrata; Accettata , quando la domanda è accolta dalla scuola o dal CFP destinatario dell'iscrizione;

, quando la domanda è accolta dalla scuola o dal CFP destinatario dell'iscrizione; Smistata, quando - in caso d'indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande - viene inoltrata alla scuola o al CFP indicato dalla famiglia come soluzione alternativa.

