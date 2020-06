Asili nido comunale: tutte le informazioni

Gli asili nido sul territorio comunale di Salerno sono nove. Di seguito, gli indirizzi e i contatti. Inoltre, dopo l'elenco, seguono tutti i documenti utili e correlati alle strutture, come quelli validi per iscrizione, determine comunali e rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti riguardo gli anni precedenti. Cliccando su link che riporta all'indirizzo, vi si aprirà la pagina di google maps per ulteriori informazioni su come raggiungere le strutture



1) VERNIERI via P.ssa Sichelgaita 089 662915 - 089 230925 - 089 662914

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 – 17,00



2) BUONOCORE p.zza Pio XII 089 663332

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 – 17,00



3) BIRILLO via R. Mauri 089 665193 - 089 665194

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 – 17,00



4) SORRISO via O. da Craco 089 790625 - 089 662983 - 089 662959 - 089 662984

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 – 17,00



5) SARAGAT via Fusandola 089 662148

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 – 17,00



6) ASILO NIDO via D’Allora 380 5934947

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 – 17,00



7) ASILO NIDO via Premuda 089 333881

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 – 17,00



8) ASILO NIDO via E. Iandolo 329 2165213

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 - 17,00

9) ASILO NIDO via E.Bottiglieri 349 8109198

orari: Tempo base 7,30 - 14,30 e Tempo pieno 7,30 - 17,00

Le quote di compartecipazione per la frequenza agli asili nido sono fissate con Delibera di G.M. n. 77 del 13/03/2019

Informazioni e contatti:

Direzione Asili Nido - Cinzia Polito - via Principessa Sichelgaita s.n.c.

c.polito@comune.salerno.it - asilonidovernieri@comune.salerno.it

089 662914 – 089 230925 - 089 662915

La modulistica