Tasse e multe: il Comune approva il regolamente per la "definizione agevolata"

Il Consiglio Comunale di Salerno, con la delibera n.21 dell'11 giugno 2019, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata per le entrate del Comune di Salerno riscosse mediante ingiunzione fiscale ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58 del 28.06.2019.

Definizione agevolata

Tutte le entrate comunali, anche tributarie, non ancora integralmente riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione resi ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e notificati dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, sono oggetto della definizione agevolata. I contribuenti hanno pertanto la facoltà di estinguere i propri debiti attraverso il pagamento, anche rateizzato, dell'importo residuo al netto delle sanzioni e, per le multe al Codice della Strada, al netto degli interessi inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, VI comma, L. 689 del 24 settembre 1981. Per accedere a tale beneficio i contribuenti devono trasmettere entro e non oltre il 31 luglio 2019 un'istanza di adesione al Concessionario della Riscossione SO.G.E.T. SpA, secondo le modalità previste nel Regolamento deliberato dall'Ente (in allegato), utilizzando il modello di istanza reperibile al seguente link http://www.sogetspa.it/definizione_agevolata_ing.php. Gli sportelli SO.G.E.T. Spa, ubicato in Salerno al viale Antonio Gramsci n. 85, aperti al pubblico, per ogni eventualità, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, sono a disposizione dei contribuenti e forniranno ogni assistenza alla compilazione delle istanze e alla individuazione delle cartelle rottamabili.