IMU: cos'è e quando pagarla

Nel 2020 l'IMU (Imposta Municipale Unica) ha cambiato faccia. Adesso, in questa nuova veste, all'IMU è stata accorpata anche la TASI ed i Comuni sono obbligati, quindi, a rivedere i propri regolamenti ed a fissare le nuove aliquote entro il 31 luglio 2020.

Le scadenze dell'IMU, tuttavia, sono rimaste le stesse. L'imposta, quindi, deve essere pagata o in unica soluzione entro il 16.06.2020 o in due rate: 16.06.2020 e 31.12.2020.

Nei Comuni, come Salerno, dove le nuove aliquote non sono state ancora deliberate, la prima rata è calcolata – come chiarito con Circolare n.1 del 18.03.2020 del Dipartimento delle Finanze – applicando le aliquote deliberate per l'anno 2019 tenendo conto della situazione possessoria del contribuente verificatasi nel primo semestre del 2020.

La seconda rata sarà poi versata entro il 31.12.2020 a conguaglio, con l’applicazione delle nuove aliquote (frattanto approvate).

E' prevista un'esenzione dell'IMU per la cosiddetta prima casa a meno che non sia considerata di lusso.

Emergenza Covid-19

Sono esenti dal pagamento della prima rata, per il 2020 ed in ragione dell’emergenza Covid-19:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggima a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU, per l'anno 2019, è il 31/12/2020.

