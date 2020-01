Isee: tutte le modifiche al vaglio del Governo

Nell'agenda di governo ci sarebbe la riforma dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) per dare le agevolazioni disponibili ad un numero maggiore di famiglie. La modifica, che potrebbe infulenzare i contributi quali il reddito di cittadinanza, dovrebbe partire dagli indici utilizzati per il calcolo dell'Isee (reddito, nucleo familiare e patrimonio)

Le modifiche al vaglio

La riforma, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, è ancora in fase embrionale ma potrebbe contenere modifiche importanti per il calcolo dell'Isee. Si pensa, infatti, di passare dal reddito lordo al netto per avvicinarsi alla reale disponibilità economica delle famiglie. Le modifiche, dovrebbero riguardare anche il patrimonio e un coefficiente per agevolare le famiglie numerose.