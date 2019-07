Pagamenti verso la Pubblica Amministrazione: Camerota aderisce a PagoPA

Il Comune di Camerota aderisce al sistema PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione realizzato dall'Agenzia per L'Italia Digitale, che permette a cittadini e imprese di effettuare pagamenti elettronici in modo sicuro, semplice e affidabile, in piena trasparenza dei costi di commissione applicati dai Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti (PSP).

PagoPA

Agendo in una logica di sistema, pagoPA è diventato da semplice piattaforma a sistema di pagamento integrato, che mette al centro le esigenze della persona, per favorire un’esperienza di navigazione semplice, sia online che offline. Il sistema, inoltre, consente di gestire le transazioni con carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) in una logica multicanale. Nella nuova versione del Wisp 2.0 (il Wizard Interattivo per la Scelta del PSP) è possibile memorizzare lo strumento di pagamento preferito, per poterlo usare le volte successive. Negli ultimi tre anni, il sistema è diventato uno dei principali strumenti con cui cittadini e imprese pagano i servizi pubblici, un esempio che rappresenta quel filo rosso che unisce cittadini, Pubblica Amministrazione e sistema produttivo. Il Comune avvisa che, tramite PagoPA, è possibile, per le strutture ricettive, pagare le dichiarazioni relative all'imposta di soggiorno.