Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni

In Campania il sistema di trasporti pubblico è integrato tra autobus e treni. Ciò comporta che, in molti casi, i biglietti e le tariffe degli abbonamenti permettono di usufruire di più mezzi integrando, in tal modo, il sistema di trasporti. Esistono, però, anche biglietti ed abbonamenti aziendali, ossia che permettono di usufruire dei soli mezzi dell'azienda selezionata a fronte di un risparmio sul costo.

Per le tariffe di abbonamenti e biglietti clicca qui

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Esistono, poi, delle tariffe agevolate per situazioni particolari, ad esempio per studenti (maggior risparmio per ISEE inferiore a 12.500 euro), anziani (over 65 con ISEE inferiore a 10.000 euro) o per ISEE inferiori ai 12.500 euro.

Ecco i costi degli abbonamenti annuali integrati:

Abbonamento integrato: 243,75€

Abbonamento integrato per ISEE inferiore ai 12.500€: 207,20€

Abbonamento integrato per over 65 con ISEE inferiore ai 10.000€: 195,00€

Abbonamento integrato per studenti: 182,80€

Abbonamento integrato per studenti con ISEE inferiore ai 12.500€: 158,40€