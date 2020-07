Partire da Salerno: le informazioni utili per raggiungere stazione e porto

Arrivare e partire a Salerno non è difficile. A parte tramite i collegamenti autostradali (Salerno è collegata tramite autostrade in direzione Sud a Reggio Calabria, in direzione Nord a Napoli e, tramite raccordo autostradale, ad Avellino, Caserta, Roma e Bari), Salerno è facilmente raggiungibile via treno, via mare e via aereo (l'aereoporto Salerno Costa d'Amalfi è attivo prevalentemente con charter e voli privati).

Vediamo insieme come partire da Salerno

Treno

La stazione di Salerno, dalla quale partono molti collegamenti ad Alta Velocità per il Nord e per il Sud Italia, è situata in piazza Vittorio Veneto, nel pieno centro cittadino ed è raggiungibile praticamente da tutte le linee autobus urbane. La direttrice sulla quale è situata la stazione di Salerno (corso Garibaldi, via Roma, lungomare Trieste), infatti, è l'arteria principale di circolazione cittadina. Gli autobus che non fermano direttamente in stazione, di solito, hanno la fermata in corso Garibaldi, in piazza della Concordia (situata di fronte alla stazione) o a via Vinciprova (fermata di capolinea situata a poche centinaia di metri dalla stazione).

La stazione centrale di Salerno è collegata anche tramite metropolitana al resto della città e, tramite servizio ferroviario regionale, al resto della provincia ed a Napoli.

Autobus

Gli autobus a Salerno partono da via Vinciprova, piazza Montpellier (zona parco Pinocchio) o da via Lorenzo Cavaliero. Tutte e tre le zone sono raggiungibili tramite autobus.

Porto

A parte i traghetti per le zone turistiche della nostra regione, il porto di Salerno è collegato con Palermo, Messina e Tunisi. Le partenze sono previste dal porto commerciale situato in via Ligea, raggiungibile tramite auto o autobus (fermata di capolinea di diverse linee).

Aeroporto

L'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi è situato in via Olmo a Bellizzi.

Per informazioni su come raggiungere l'aeroporto clicca qui

