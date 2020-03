Università: modifiche ai collegamenti con SITA Sud

A causa della sospensione delle attività didattiche dovuta all'emergenza coronavirus, SITA Sud ha rimodulato, dal 6 al 15 marzo 2020, gli orari delle corse da e per l'Università degli Studi di Salerrno

Ecco le modifiche

Battipaglia - autostrada - Lancusi - Fisciano 7.20 - 8.10 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 -10.30 - 11.45 - 13.10 - 15.00 - 16.45 - 18.05

Fisciano - Lancusi - autostrada - Battipaglia 8.10 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.30 - 11.00 - 12.15 (prosegue per Eboli - via Persano - Campagna) - 13.10 - 14.10 - 16.00 - 17.35 - 18.50 (prosegue per Eboli - Campagna)

Battipaglia - Bellizzi - Pontecagnano - autostrada - Lancusi - Fisciano 7.25 - 8.05 - 11.30 - 13.15 (da Bellizzi) - 14.00

Fisciano - Lancusi - autostrada - Pontecagnano - Bellizzi - Battipaglia 11.30 - 13.10 (limitata a Bellizzi) - 14.10 - 16.30 (prosegue per Olevano sul Tusciano) - 18.10 (prosegue per Eboli - Campagna)

Giffoni V.P. - Pontecagnano - autostrada - Lancusi - Fisciano 7.25

Fisciano - Lancusi - autostrada - Potecagnano - Giffoni V.P. 12.35

Collegamenti Napoli - Fisciano sospesa la corsa in partenza da Napoli alle 09.30

I collegamenti per Amalfi da Fisciano sono sospesi

Risultano regolari gli altri operatori