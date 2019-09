Busitalia: modifiche temporanee delle corse in transito per Pagani

Busitalia avvisa che a partire da lunedì 16 settembre ci saranno delle modifiche del percorso per le linee 4 Salerno-Pompei, 75 Pagani-Napoli, 80 Nocera Inferiore-Salerno ed 83 Angri-Università Fisciano. Le modifiche al percorso si sono rese necessarie a causa dell'Ordinanza n. 89/2019 del Comune di Pagani che ha istituito, a carattere temporaneo e in via sperimentale, il divieto di transito sulla P.zza S. Alfonso, tratto stradale compreso tra l’incrocio con via A. Cesarano e l’incrocio con via M. Ferrante/via S. Domenico, da lunedì 16 settembre 2019.

Le modifiche

Fino a nuove disposizioni della Polizia Locale, quindi, dalle 07:45 alle 08.45 e dalle 12.45 alle 13.45, le corse in transito nel centro di Pagani si servono esclusivamente di via Carlo Tramontano:

In particolare

Linea 4 Salerno-Pompei

In direzione Salerno: corse delle 06.55 / 07.10 / 07.15 da Scafati / 07.15 / 07.20 / 08.00 / 12.30

In direzione Pompei: corse delle 07.20 / 07.40 / 11.50 / 12.10 / 12.35

Linea 75 Pagani-Napoli

In direzione Pagani: corse delle 07.20 / 07.50 / 12.30

In direzione Napoli: corse delle 08.00 / 13.00

Linea 80 Nocera Inf.-Sarno

In direzione Sarno: corse delle 08.30 / 12.50

In direzione Nocera Inf.: corsa delle 12.40

Linea 83 Angri-Università Fisciano

In direzione Università Fisciano: corse delle 07.10 / 07.20 da Angri / 07.20 / 07.30 da Angri / 07.30 / 07.40 / 08.10 /12.40

In direzione Scafati: corsa delle 12.15

Busitalia ha informato, poi, che vengono contestualmente istituite n.2 fermate sulla via Carlo Tramontano a carattere temporaneo per la salita e discesa dei viaggiatori:

una fermata nei pressi della rotatoria dello Stadio Comunale di Pagani

una fermata all’incrocio con via Sorvello

Per dettagli sugli orari completi visita la sez. "Orari" del sito www.fsbusitaliacampania.it