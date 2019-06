Metrò del mare in Cilento: tutti gli orari

Torna il Metrò del mare in Cilento. La Alicost, infatti, in collaborazione con la Regione Campania, ha attivato le linee di traghetti da Salerno e Napoli verso il Cilento. Saranno tre le linee che collegheranno Agropoli, Castellabate, Pollica, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota e Sapri con Salerno, la Costiera Amalfitana, Capri e Napoli. Vediamole in dettaglio.

Linea 1 Salerno Cilento

Ecco le fermate della linea 1 e gli orari

Linea 2 Cilento Costa d'Amalfi

Ecco gli orari e le fermate della linea 2

Linea 3 Cilento Capri Napoli

Ecco gli orari e le fermate della linea 3