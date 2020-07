Dove richiedere il contrassegno disabilità a Salerno

Un'agevolazione importante per i diversamente abili è il contrassegno che permette la sosta dei veicoli nei posti riservati. Il contrassegno da mettere in mostra sulla propria vettura viene rilasciato, alle persone con ridotta capacità di deambulazione, previo specifico accertamento sanitario dall'Asl di competenza territoriale. Il contrassegno, valido per un massimo di 5 anni e rinnovabile, è strettamente personale, non è vincolato a specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. La data di scadenza del contrassegno è quella indicata nella relativa certificazione sanitaria. Il contrassegno è da esporre sul veicolo al servizio dell'avente diritto in maniera visibile dall'esterno (nella parte anteriore del veicolo).

I requisiti

Essere residenti nel comune di Salerno ed avere certificata ridotta capacità di deambulazione.

Modalità di presentazione della richiesta

La persona diversamente abile deve presentare la richiesta, compilata e firmata, presso l' Ufficio Autorizzazioni del Comando di Polizia Municipale – via dei Carrari.

Specifiche sulla documentazione

Per il primo rilascio delle autorizzazioni è necessario allegare attestazione di ridotta capacità motoria rilasciata, a seguito della visita medica, dall'Ufficio Medico- Legale dell'Azienda ASL di Salerno – via Torrione 113 –;

copia del documento di identità in corso di validità;

copia del documento di identità in corso di validità di eventuale delegato al ritiro;

Per il rinnovo delle autorizzazioni permanenti (validità 5 anni) è necessario restituire il contrassegno da rinnovare e allegare alla domanda di richiesta il certificato rilasciato dal proprio medico curante che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.

Per il rinnovo delle autorizzazioni temporanee (validità inferiore ai 5 anni) è necessario restituire il contrassegno da rinnovare e allegare nuova attestazione di ridotta capacità motoria che è rilasciata, a seguito della visita medica, dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda ASL di Salerno – via Torrione 113 –

