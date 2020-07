Parcheggiare a Salerno: le aree di sosta vicino al centro, mappa e tariffe

Parcheggiare a Salerno non è mai facile, soprattutto di determinati periodi dell'anno. E' utile, quindi, avere un quadro completo delle aree di sosta nella nostra città. Vediamo insieme dove pacheggiare.

Parcheggiare in strada

Al centro ogni zona ha dei posti auto lungo la strada. Il parcheggio è libero dove sono presenti le aree delimitate da strisce bianche (a volte con parcometro, altre volte invece dedicate alla sosta dei motocicli e ciclomotori), è vietato in quelle aree delimitate da strisce gialle (aree per veicoli con permesso disabili, taxi, autobus, forze dell'ordine, ecc.), mentre è a pagamento nelle aree delimitate dalle strisce blu.

Le aree strettamente centrali (orientativamente il circuito dalla stazione di piazza Vittorio Veneto al teatro Verdi e ritorno) e le traverse limitrofe hanno una tariffa di 2€/h o 0,80€ per 1/2 ora. In queste aree il parcheggio si paga anche nei giorni festivi. Nelle altre zone, invece, la tariffa della sosta è di 1€/h. Il consiglio, in ogni caso, è di leggere attentamente la segnaletica veritcale per non avere sorprese.

Aree di parcheggio

Esistono due tipologie di parcheggi in città: le aree perimetrate automatizzate e quelle non automatizzate. Ecco quali sono

Aree Perimetrate Automatizzate

Piazza della Concordia € 2,00/ 1H o frazione Sottopiazza della Concordia € 2,00/ 1H o frazione, € 0,50/ 30 min

Piazza Mazzini € 2,00/ 1H o frazione

Via Robertelli Area automatizzata Dalle ore 07.00 alle ore 12.59 Tariffa € 1,00/ 2H pagamento con cassa automatica Dalle ore 13.00 alle ore 06.59 Tariffa € 1,00 / intera sosta pagamento con parcometro Area mercatale Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 Tariffa € 1,00 / intera sosta pagamento con parcometro

Parco del Mercatello (area camper) Tariffa € 10,00 intera sosta con allaccio idrico; € 15,00 intera sosta con allaccio idrico ed elettrico.

Foce Irno Tariffa € 1,00/ 1H Orario 00.00 – 24.00

Foce Irno interrato Tariffa Diurna € 1,00/ 1H dalle 07.00 alle 21.59 Tariffa Notturna €1,00/2H dalle 22.00 alle 06.59

Vinciprova Park Tariffa € 1,00/2H o frazione

Area 41 - via Molo Manfredi Tariffa Diurna € 2,00/1H o frazione Orario 07.00 – 20.59 Tariffa Notturna € 1,00/1H o frazione Orario 21.00 – 06.00



Aree Perimetrate non Automatizzate

Lungomare Marconi – Piazza d’Armi Tariffa € 1,00 / Intera sosta Orario 00.00 – 24.00

Via Ligea Tariffa € 2,00/5H o frazione Orario 00.00 – 24.00

Via Ligea – ex mercato ittico Tariffa € 1,00/3H dalle ore 07.00 alle ore 19.00 – € 1,00/1H dalle ore 19.00 alle ore 07.00 Orario 00.00 – 24.00

Piazza Amendola Tariffa € 2,50/1H o frazione Orario 8.00 – 03.00

Piazza Vittorio Veneto Tariffa € 2,00/1H o frazione; € 0,80 primi 30 minuti Orario 8.00 – 03.00

Via Vinciprova Tariffa € 1,00/2H o frazione Orario 00.00 – 24.00

Piazza Casalbore Tariffa € 1,00/1H o frazione Orario 8.00 – 21.00 Tutti i giorni

Via Orofino Tariffa € 1,00/1H dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 Orario 8.00 – 21.00

Via Posidonia Tariffa € 1,00/1H dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 Orario 8.00 – 21.00

Via Carella Tariffa € 1,00/2H o frazione Orario 00.00 – 24.00

Via Flacco Area a raso Orario 00.00 – 24.00 Tariffa € 0,50/1H o frazione Area interrata Orario 07.00 – 22.00* Tariffa € 0,50/1H o frazione *Per il ritiro del proprio veicolo oltre le ore 22.00 contattare il numero 089 2756090 al costo di chiamata di € 15.00

Irno Center Tariffa € 1,00/2H o frazione Orario 00.00 – 24.00

Piazza Sant’Agostino Tariffa € 2,00/1H o frazione; € 0,80 primi 30 minuti Orario 8.00 – 03.00

Da piazza Umberto I° a via Odierno Tariffa € 2,00/1H o frazione; € 0,80 primi 30 minuti Orario 8.00 – 03.00

Stadio Arechi Tariffa 1 | € 1,00 intera sosta Orario Incontri di Calcio Tariffa 2 | € 2,00 intera sosta Orario 00.00 – 24.00



