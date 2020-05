Parcheggi ad Amalfi: il tariffario fino al 14 giugno

La Giunta Comunale di Amalfi ha deliberato ieri la modifica di alcune tariffe in vigore nei parcheggi pubblici a partire da lunedì 18 maggio 2020, giorno in cui sarà nuovamente consentito effettuare spostamenti nell'ambito del territorio della Regione Campania.

Il tariffario sarà valido sino al 14 giugno 2020 e recepisce le istanze di associazioni di categoria (Fenial e Apca) con cui l’amministrazione ha interloquito nel corso delle ultime settimane.

Il piano temporaneo prevede le seguenti tariffe orarie per la sosta delle auto dei non residenti:

Euro 2/h o frazione, presso garage Luna Rossa (in luogo della tariffa da Euro 3-4/h o frazione);

(in luogo della tariffa da Euro 3-4/h o frazione); Euro 2/h o frazione, presso parcheggio della Berma Portuale (in luogo della tariffa da Euro 3/h o frazione);

(in luogo della tariffa da Euro 3/h o frazione); Euro 3/h o frazione, presso parcheggi di Piazza Flavio Gioia I e Darsena (in luogo della tariffa da Euro 5/h);

(in luogo della tariffa da Euro 5/h); Euro 3/h o frazione, presso parcheggi di Piazza Flavio Gioia II (in luogo della tariffa da Euro 5/h) dalle ore 10:00 alle 00:00.

Per i residenti restano in vigore le agevolazioni, valide tutto l’anno, con la possibilità di parcheggiare a Euro 0,50/h o frazione presso Luna Rossa, Darsena e Berma Portuale. Allo stesso modo resta possibile parcheggiare a Euro 0,50/h o frazione indistintamente per residenti e non residenti presso Piazza Flavio Gioia II dalle 00:00 alle 10:00 di mattina.

La Giunta ha inoltre deliberato due ulteriori misure: