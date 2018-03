Rsu P.A, conclusa la prima fase per le elezioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è conclusa la prima fase per le elezioni RSU della Pubblica Amministrazione, che si terranno il 17, 18 e 19 aprile c.a. I lavoratori interessati sono circa ventimila, divisi tra Sanità Pubblica, Enti Locali, Ministeri, INPS, INAIL e tutti gli altri Enti Pubblici, per una decina di Organizzazioni Sindacali rappresentative. La FP CGIL di Salerno è riuscita a presentare il proprio simbolo su ogni luogo di lavoro, con circa 250 liste ed oltre 300 candidati. Attendiamo con grande serenità e fiducia l’esito del voto perché sappiamo di aver scelto per competenze e professionalità e coloro che hanno accettato di candidarsi lo hanno fatto mettendoci la faccia ed impegnandosi senza riserve per una sempre maggiore tutela di tutti i lavoratori impegnati nel pubblico impiego, da sempre additati e criticati ma solo ed unico vero front office al servizio della collettività per quelli che sono i bisogni primari. I Contratti della Pubblica Amministrazione rinnovati dopo dieci lunghissimi anni di attesa, offrono ai candidati che verranno eletti delle opportunità nuove ed importanti per una fase di contrattazione collettiva che le precedenti riforme, la cd. “riforma Brunetta” su tutte, avevano completamente anestetizzato. Voteranno, come detto, circa 20.000 lavoratori nella Provincia di Salerno e la nostra Organizzazione, che da anni lavora senza tregua per la difesa e la tutela di tutti i livelli occupazionali nonché sempre migliori condizioni sui luoghi di lavoro, ritiene che un voto a favore possa solo rafforzare la propria azione nel percorso contrattuale attuale e futuro. Salerno, 13 marzo 2018 Il Segretario Generale Angelo DE ANGELIS Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993