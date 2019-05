Vento e fulmini: domani nuova allerta meteo in Campania

Non c'è tregua, per i salernitani: è stata emanata una nuova allerta meteo con criticità idrogeologica per temporali di colore Giallo, a partire dalle 8 di domani mattina, su tutto il territorio regionale.

Le previsioni

All'orizzonte, dunque, possibili raffiche di vento nei temporali e tempeste di fulmini: tra i rischi, i danni alle coperture e strutture provvisorie, oltre ai "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse". Non sono esclusi neppure fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. L'allerta terminerà alle 20 di domani sera. Si raccomanda prudenza, sia in ordine al rischio idrogeologico che ai possibili scenari legati al vento e ai fulmini.