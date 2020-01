Vento e gelo per l'Epifania: scatta l'allerta della Protezione Civile in Campania

Vento e gelo, in Campania: come annuncia la Protezione Civile della Regione, scatta una nuova allerta meteo dalle 12 di domani, domenica 5 gennaio, alle 18 di lunedì sera. Si prevedono su tutto il territorio "Venti forti settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Gelate a quote basse".

L'avviso