Sole e caldo non abbandonano il salernitano: le previsioni

Nonostante le nuvole e qualche sporadica pioggia, il meteo a Salerno e provincia non varia eccessivamente, differentemente da altre parti d'Italia. Se a Nord, infatti, sono previsti temporali, nel nostro territorio, salvo qualche nuvola, il bel tempo e le calde temperature non intendono lasciarci in questo week-end.

Le previsioni

Per avere temperature leggermente più basse rispetto alle giornate precedenti, secondo i metereologi, è necessario attendere la fine della prossima settimana.