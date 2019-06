Sole e caldo: l'estate all'improvviso a Salerno, ma nel week-end non mancano sorprese

L'estate all'improvviso, a Salerno, come nel resto della Campania. Se fino a qualche giorno, i cittadini indossavano giacche, senza mai dimenticare ombrelli, in questo venerdì, tutti coloro che hanno potuto, sono corsi in spiaggia, per concedersi tuffi e godere del sole tanto agognato in questa bizzarra primavera.

Le previsioni

Sale, la colonnina di mercurio, superando i 30° in questo week-end, in cui, tuttavia, sono previste nuove piogge nel salernitano. Da martedì, secondo Ilmeteo, il sole tornerà a splendere e le temperature si manterranno sempre intorno ai 30°. Il caldo, ad ogni modo, è ufficialmente arrivato.

I consigli

Tra i consigli da seguire per evitare soprese, a causa dell'aumento repentino delle temperatre, quello di evitare di uscire di casa dalle 12 alle 18, indossare capi leggeri, ridurre il livello di attività fisica nelle ore più calde, bere almeno 2 litri acqua al giorno ed evitare di assumere bevande ghiacciate.