Nuova allerta meteo in Campania: da venerdì temporali e raffiche di vento

Ancora maltempo in Campania: la Protezione Civile Campania rende noto che, dalle 9 di domani, venerdì 8 novembre, e fino alle 9 del giorno dopo, scatta l'allerta Gialla su gran parte territorio. In particolare, ad essere interessate a pioggia e vento, le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro).

Le previsioni

All'orizzonte, "Precipitazioni sparse, temporali e possibili raffiche di vento". Il rischio idrogeologico e in particolare il possibile fenomeno di frane superficiali potrebbe essere acuito in bacini e territori particolarmente fragili, a causa degli effetti delle precipitazioni dei giorni scorsi e in particolare della saturazione dei suoli. Si raccomanda prudenza.