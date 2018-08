Maltempo a Salerno e provincia: allerta meteo per Ferragosto in Campania

Brutte notizie per chi ha organizzato il Ferragosto all'aria aperta, quest'anno. La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani, sull’intero territorio regionale. Su molte aree e in particolare la Zona 1, alias Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3, quindi Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5 alias Tusciano e Alto Sele; Zona 6, precisamente Piana Sele e Alto Cilento.

Le previsioni

La criticità sarà Arancione: all'orizzonte, dunque, rovesci e temporali anche di forte intensità con raffiche di vento. Possibili voragini per fenomeni di erosione, dunque, oltre che allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali e possibili cadute massi in più punti del territorio. Si raccomanda prudenza.